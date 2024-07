Nieder-Liebersbach wird zur Grünen Insel

Die Vorbereitungen laufen bereits, denn in vier Wochen wird Nieder-Liebersbach wieder zum Treffpunkt für Fans von der Grünen Insel: Wer dem Charme Irlands verfallen ist, der liebt zumeist auch die irische Musik, die untrennbar mit den grünen Hügeln verbunden ist. Zum bereits 16. Mal bringt Peter Mitsch, Betreiber des Irish Pub „Mac Menhir“, die entsprechende Atmosphäre nach Nieder-Liebersbach. Am ersten Wochenende im August sind an zwei Tagen vier Bands und auch zwei Chöre auf der Bühne zu sehen, die sich zu einem besonderen Projekt zusammengeschlossen haben. Die Festivalbesucher dürfen also gespannt sein.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Welche Bands spielen am ersten Festivaltag?

Der erste Ton erklingt am Freitag, 2. August, wenn um 20 Uhr die Band „Síolta“ die Bühne betritt. Sie spielt bis circa 21.30 Uhr handgemachte, traditionelle Songs. „Authentischer kann Irish Folk kaum sein“, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters.

Das Line-up und mehr zum Irish-Folk-Festival Das 16. Irish-Folk-Festival findet am Freitag, 2. August, und Samstag, 3. August, vor dem Irish Pub „Mac Menhir“ in Nieder-Liebersbach statt. Am Freitag, 2. August, spielen die Bands „Síolta“ und „Paddy Goes To Holyhead“. Am Samstag, 3. August, spielen Lorna Dooley und „Celtic Friends“. Beginn ist an beiden Veranstaltungstagen jeweils um 20 Uhr, Einlass bereits um 18.30 Uhr. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Neben Irish-Folk-Musik werden auch in diesem Jahr an beiden Tagen wieder traditionelle Speisen und Getränke von der Grünen Insel geboten. Fehlen darf dabei auch nicht die Whiskey-Theke mit einer Auswahl der beliebtesten Whiskeys. Im Rahmen des Irish-Folk-Festivals am Irish Pub „Mac Menhir“ kommt es zu einer Straßensperrung. Die Nächstenbacher Straße im Bereich des „Mac Menhir“ wird von Freitag, 2. August, 10 Uhr bis Sonntag, 4. August, 15 Uhr gesperrt. Die Zufahrt ist dann nur über die Gartenstraße, Rosenstraße und Weinbergstraße möglich. Für diesen Zeitraum wurde ein einseitiges Parkverbot, das ein sicheres Befahren durch Einsatzfahrzeuge gewährleisten soll, angeordnet. Bereits ein paar Tage zuvor kann es im Zuge der Vorbereitungsarbeiten zu Behinderungen kommen. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Karten gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf bei den folgenden Vorverkaufsstellen: Kartenshop der DiesbachMedien in Weinheim, Bahnhofstraße 18/3, Telefon 06201/81345, sowie online unter wnoz.reservix.de; Schreibwaren Herrmann, Hauptstraße 81, Birkenau; Irish Pub „Mac Menhir“, Nächstenbacher Straße 2, Birkenau. Ein vergünstigtes Kombiticket für beide Festivalabende ist im Vorverkauf erhältlich im Irish Pub und an der Abendkasse. Weitere Informationen zum Festival unter www.macmenhir.de

Von 21.45 bis 23.15 Uhr steht nach letztjährigem krankheitsbedingten Ausfall schließlich „Paddy Goes To Holyhead“ auf der Bühne, um für ordentlich Stimmung zu sorgen.

Welche Bands spielen am zweiten Festivaltag?

Am Samstag, 3. August, macht die vielseitige Vollblutmusikerin Lorna Dooley (Solo) von 20 bis 20.45 Uhr den musikalischen Anfang des zweiten Festivaltags. Dann wird die Bühne freigegeben für ein besonderes Projekt, das im Zusammenhang mit den „Celtic Friends“, den Nieder-Liebersbacher Lokalmatadoren, steht.

Foto: Fritz Kopetzky Die „Celtic Friends“ feiern in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bandbestehen. Aus diesem Anlass haben sie eine Studio-CD aufgenommen (wir haben berichtet). Beim Irish-Folk-Festival in Nieder-Liebersbach sind sie wieder zu hören.

25 Jahre "Celtic Friends"

Im Oktober des vergangenen Jahres erlebten Musikliebhaber zwei unvergessliche Konzerte unter dem Motto „Celtic Songs“. Der FUNtastiChor der SVG Nieder-Liebersbach und der Singkreis Wilhelmsfeld traten gemeinsam mit Musikern der überregional bekannten Gruppe „Celtic Friends“ auf. Unter der Leitung von Dirigentin Ria Günther begeisterten die Akteure zweimal das Publikum. Die Konzerte boten eine beeindruckende Auswahl traditioneller Lieder aus Irland und Schottland. Zu den Höhepunkten zählten Klassiker wie „Molly Malone“, „Rocky Road To Dublin“ und „Four Green Fields“.

Foto: Marco Schilling Wieder auf der Festivalbühne zu sehen: Lorna Dooley. Unser Archivbild entstand im Jahr 2018.

„Celtic Songs Project“

Die „Celtic Friends“, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bandbestehen feiern, haben in ihrem Jubiläumsjahr eine besondere Idee für das Irish-Folk-Festival, das für sie stets fest zu ihrem Jahresprogramm dazugehört wie Whiskey zu Irland: Um das 25-jährige Bandjubiläum der „Celtic Friends“ gebührend zu feiern, entstand die Idee, aufgrund des großen Erfolgs das gesamte Programm im Rahmen des Irish-Folk-Festivals in Nieder-Liebersbach erneut auf die Bühne zu bringen.

Unter dem Namen „Celtic Songs Project“ wollen die zwei Chöre und die Bandmusiker auf der großen Bühne ihr Können präsentieren. Unter der Leitung von Chorleiterin Ria Günther werden sie nun auch dem Festivalpublikum die Lieder der keltischen Länder in einer etwas anderen Version darbieten.

Noch geheime Uraufführung

Im Anschluss daran werden die „Celtic Friends“ in bekannter Besetzung ihr eigenes Konzert beim Festival spielen. Die Band, die im Laufe eines Jahres rund zehn Auftritte zählt, war erst kürzlich beim Stadtfest Mannheim auf der Bühne des Rhein-Neckar-Fernsehens sowie auf dem Hessentag in Fritzlar auf der Trachtenland-Hessen-Bühne zu sehen und zu hören.