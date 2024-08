Dieses Wochenende wird irisch-gut

Sie kommen gerade aus dem Studio von Helmer Rick und sind voller Vorfreude auf das Irish-Folk-Festival, das am Freitag und Samstag traditionell vor dem Irish Pub Mac Menhir im Birkenauer Ortsteil Nieder-Liebersbach stattfindet. Die Musiker rund um die Band „Celtic Friends“ stecken mitten in ihrem Jubiläumsjahr, denn vor 25 Jahren gründete sich die Band, die regelmäßig irischen Spirit auf die Bühnen der Region bringt – auch im Pub Mac Menhir.

Warum es sich lohnt, beide Festivaltage zu besuchen, und auf was sich die Besucher freuen dürfen, weiß Gründungsmitglied Michael Böhler, der von Anfang an Teil der „Celtic Friends“ und voller Vorfreude auf das Festival ist.

Line-up und weitere Infos Das 16. Irish-Folk-Festival findet am Freitag, 2. August, und Samstag, 3. August, vor dem Irish Pub „Mac Menhir“ in Nieder-Liebersbach statt. Beginn ist an beiden Veranstaltungstagen jeweils um 20 Uhr, Einlass bereits um 18.30 Uhr. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Am Freitag, 2. August, spielen die Bands „Síolta“ (von 20 bis 21.30 Uhr) und „Paddy Goes to Holyhead“ (von 21.45 bis 23.15 Uhr). Am Samstag, 3. August, spielen Lorna Dooley (von 20 bis 20.45 Uhr) und danach die „Celtic Friends“, auch als „Celtic Songs Project“ mit zwei Chören. Auch in diesem Jahr werden an beiden Tagen wieder traditionelle Speisen und Getränke von der Grünen Insel geboten. Fehlen darf dabei auch nicht die Whiskey-Theke mit einer Auswahl der beliebtesten Whiskeys. Im Rahmen des Irish-Folk-Festivals am Irish Pub „Mac Menhir“ kommt es zu einer Straßensperrung. Die Nächstenbacher Straße im Bereich des „Mac Menhir“ wird von Freitag, 2. August, 10 Uhr bis Sonntag, 4. August, 15 Uhr gesperrt. Die Zufahrt ist dann nur über die Gartenstraße, Rosenstraße und Weinbergstraße möglich. Für diesen Zeitraum wurde ein einseitiges Parkverbot, das ein sicheres Befahren durch Einsatzfahrzeuge gewährleisten soll, angeordnet.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren: Am morgigen Freitag, 2. August, fällt der Startschuss für die zwei Tage, die ein Stück der Grünen Insel nach Nieder-Liebersbach holen, wenn die Bands „Síolta“ und „Paddy Goes to Holyhead“ die Bühne betreten. Am Samstag, 3. August, spielen Lorna Dooley und danach die „Celtic Friends“. Letztere haben viel im musikalischen Gepäck dabei. Unter anderem besondere Unterstützung auf der Bühne und ihre erste Studio-CD, die sie im vergangenen Jahr aufgenommen haben und die pünktlich zum Jubiläumsjahr erschienen ist (wir haben berichtet).

Unvergessene Auftritte

Aber nicht nur das erste Studio-Album prägt das Jahr 2024 für die Band, sondern auch viele Auftritte vor großem Publikum. Unvergessen gehören dazu die CD-Releaseparty –natürlich im Irish Pub Mac Menhir –sowie die Auftritte beim Mannheimer Stadtfest oder auch beim Hessentag in Fritzlar, zählt Böhler auf.

Und auch ein weiterer, besonderer Bühnenmoment wird ihnen noch lange in Erinnerung bleiben: nämlich der im Rahmen der Typisierungsaktion der DKMS in der SVG-Halle für Bandmitglied Stephanie Kohlmann-Mechnig, von deren Resonanz alle gerührt waren.

Foto: Celtic Friends Der Musiksaal der Heinrich-Böll-Schule in Fürth wurde im vergangenen Jahr zum Tonstudio: Gemeinsam mit Helmer Rick wurden in zwei Wochen 13 Songs aufgenommen. Pünktlich zum Jubiläumsjahr ist die erste Studio-CD erschienen.

„Celtic Songs Project“

Am Festivalsamstag dürfen sich die Besucher vor allem auch auf das sogenannte „Celtic Songs Project“ freuen, das seinen Anfang bereits im Herbst 2023 nahm, wie Böhler erklärt. Unter dem Motto „Celtic Songs“ luden der FUNtastiChor der SVG Nieder-Liebersbach und der Singkreis Wilhelmsfeld zu zwei Konzerten ein, bei denen die beiden Chöre unter der Leitung von Ria Günther von den Musikern der „Celtic Friends“ begleitet wurden.

Nun werden all diese Musiker und Sänger am Festivalsamstag ein weiteres Mal vereint auf der Bühne stehen. So wurde in den vergangenen Wochen erneut gemeinsam geprobt und Böhler ist sich sicher: „Das wird ganz toll und besonders werden. Es lohnt sich.“

Foto: Gian-Luca Heiser Sie ist für den Auftakt des Irish-Folk-Festivals verantwortlich: Die Band „Síolta“ ist erneut beim Irish-Folk-Festival zu sehen und zu hören.

Ein besonderer Song

Nach diesem Auftritt betreten die „Celtic Friends“ noch einmal in aktueller Besetzung die Festivalbühne und haben die Uraufführung eines bekannten Songs geplant, der garantiert allen im Ohr ist. „Wir haben aus dem Song eine Irish-Folk-Version gemacht, die es so noch nicht gibt“, erklärt Böhler. Vor ein paar Tagen haben sie ihn in Ricks Studio eingesungen. Um welchen Song es sich handelt, wird an dieser Stelle noch nicht verraten.

Foto: Fritz Kopetzky Im vergangenen Jahr musste die Band ihren Auftritt kurzfristig absagen, dieses Jahr ist sie zurück auf der Festivalbühne: „Paddy Goes to Holyhead“.

Ein Detail gibt es jedoch: Der Song, der im Jahr 1994 von einer irischen Band veröffentlicht wurde und der am Samstag in einer ersten Irish-Folk-Version also seine Premiere vor Publikum feiert, wird auch auf der zweiten Studio-CD zu hören sein, die voraussichtlich im kommenden Jahr erscheint, wie Böhler, Gründungsmitglied der „Celtic Friends“, erklärt.

Foto: Marco Schilling Auch Lorna Dooley wird sich wieder am Irish-Folk-Festival in Nieder-Liebersbach beteiligen.

An der Kerwe 1999 fing alles an

Und nach dem Irish-Folk-Festival ist noch lange nicht Schluss mit dem Jubiläumsjahr für die „Celtic Friends“: Am Kerwefreitag in Nieder-Liebersbach soll das Jubiläum der Band gefeiert werden. Denn alles begann im Kerwesommer 1999: Für Stephanie Kohlmann-Mechnig und Böhler wurde seinerzeit eine Garage, die die Handballer im Zuge der Kerwe zu einem Irish Pub herrichteten, zur ersten Bühne der frisch gegründeten „Celtic Friends“.

Foto: Fritz Kopetzky Bereits im Herbst 2023 (Bild) waren sie gemeinsam auf der Bühne: der FUNtastiChor Nieder-Liebersbach mit dem Singkreis Wilhelmsfeld und der Band „Celtic Friends“. Beim Irish-Folk-Festival wird diese Formation unter dem Namen „Celtic Songs Project“ abermals zu hören sein.

Damals waren sie noch zu zweit. Im Laufe der vergangenen Jahre sind sie auf sechs Mitglieder angewachsen, spielten in wechselnder Besetzung zahlreiche Konzerte in der Region – und in Irland, wie zum Beispiel im Jahr 2019 zu ihrem 20-jährigen Bestehen.

Band und Szene gewachsen

Die Band ist schnell gewachsen, wie auch die Irish-Folk-Szene in der Region, wie Böhler erklärt. „Und vor allem das Festival in Nieder-Liebersbach hat einen hervorragenden Ruf und hat sich in den vergangenen Jahren etabliert. Das Festival spricht sich herum, sodass Besucher auch weit über die Region hinaus dabei sind.“

Foto: Marco Schilling Michael Böhler feiert mit den „Celtic Friends“ 25-jähriges Bandjubiläum – mit tollen Details.

Woran das liegt, dass das Festival so beliebt ist? „Das liegt nicht nur an der Musik, sondern vor allem auch an der familiären Atmosphäre“, ist sich Böhler sicher.

Apropos Familie: Nicht nur sind er und Stephanie Kohlmann-Mechnig wie Geschwister aufgewachsen. Auch den Pub kann man als Wohnzimmer der „Celtic Friends“ bezeichnen. Und kein Geringerer als Peter Mitsch vom Pub Mac Menhir hat seinen Teil dazu beigetragen, dass es die „Celtic Friends“ überhaupt gibt: „Er war es, der Stephie eines Tages eine irische Flöte mitbrachte“, erinnert sich Böhler. Und nach 25 Jahren sind sie immer noch zu hören bei dem Festival, das man laut Böhler auf gar keinen Fall verpassen sollte, denn: „Es gibt tolle Stimmung, tolle Leute und tolle Musik.“