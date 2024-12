Weinheimer Friedrich-Realschule startet eigene Kochshow

Friedrich-Realschüler funktionieren Turnhalle in Fernsehstudio um

Der Countdown läuft – noch eine Minute. Die Kameras werden in Position gebracht. Schulleiter Daniel Besier tritt ins Rampenlicht, testet das Mikrofon. Noch 30 Sekunden verbleiben. Letzte Anweisungen von der Regie, dann wird es still. Die Spannung steigt. Zehn Sekunden, fünf – die TV-Show beginnt: „Ich begrüße Sie herzlich im Fernsehstudio der Friedrichschule“, spricht Daniel Besier ohne Aufregung in die Kamera.