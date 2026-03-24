Weinheimer Händelknoten: Ampelmast droht umzustürzen - Verkehrsbehinderungen
Brandschützer und Polizei sind in Weinheim ausgerückt, um die Stelle zu sichern. Schnell ist klar: Der Ampelmast muss abgeflext werden.
Weinheim. Im Bereich des Weinheimer Händelknotens, droht am Dienstag ein Ampelmast umzustürzen. Wie Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach auf Nachfrage erklärt, sind die Brandschützer mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann ausgerückt, um die Anlage zu sichern. Dies macht jedoch eine Teilsperrung des Verkehrs in der Händelstraße / Cavaillonstraße in Richtung Stahlbad sowie das Einstellen des Straßenbahnbetriebes der Linie 5 erforderlich. Reisende müssen die Bahn an der Haltestelle verlassen, da diese aktuell nicht weiterfahren kann.
Neben der Feuerwehr sind auch Polizei und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) vor Ort. Der Strom der Oberleitung muss zunächst abgeschaltet werden. Anschließend prüfen Mitarbeiter der Stadt, ob der Mast abgeflext werden muss. Christian Wind, Ingenieur für Lichtsignalanlagen von der Stadt Weinheim, sagt kurze Zeit später: „Man kann froh sein, dass er nicht vorher umgefallen ist.“
An dem Steuergerät, an dem die betroffene Ampel hängt, ist auch ein Knoten für alle anderen Schaltkreise der Kreuzung. Daher kommt es derzeit in dem Bereich an weiteren Ampeln zu Störungen. Auch die Fußgängerampel an der Bahnhaltestelle ist betroffen.
Ampel schwebt über die Straße
Dann steht die Entscheidung fest: Der Ampelmast muss weichen. Mit einem Flex-Gerät teilt ein Feuerwehrmann den Mast durch, bevor die Ampel samt Verkehrsschildern an einem Kran über die Straße „fliegt“.
Weitere Informationen folgen. (mr/gab/sig)