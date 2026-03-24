Verkehr

Weinheimer Händelknoten: Ampelmast droht umzustürzen - Verkehrsbehinderungen

Brandschützer und Polizei sind in Weinheim ausgerückt, um die Stelle zu sichern. Schnell ist klar: Der Ampelmast muss abgeflext werden.

Ein Ampelmast am Händelknoten droht am Dienstagvormittag umzukippen. Foto: privat
Ein Ampelmast am Händelknoten droht am Dienstagvormittag umzukippen.

Weinheim. Im Bereich des Weinheimer Händelknotens, droht am Dienstag ein Ampelmast umzustürzen. Wie Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach auf Nachfrage erklärt, sind die Brandschützer mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann ausgerückt, um die Anlage zu sichern. Dies macht jedoch eine Teilsperrung des Verkehrs in der Händelstraße / Cavaillonstraße in Richtung Stahlbad sowie das Einstellen des Straßenbahnbetriebes der Linie 5 erforderlich. Reisende müssen die Bahn an der Haltestelle verlassen, da diese aktuell nicht weiterfahren kann.

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Die Weinheimer Feuerwehr ist mit zehn Mann ausgerückt. Foto: Melissa Richter
Die Weinheimer Feuerwehr ist mit zehn Mann ausgerückt.

Neben der Feuerwehr sind auch Polizei und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) vor Ort. Der Strom der Oberleitung muss zunächst abgeschaltet werden. Anschließend prüfen Mitarbeiter der Stadt, ob der Mast abgeflext werden muss. Christian Wind, Ingenieur für Lichtsignalanlagen von der Stadt Weinheim, sagt kurze Zeit später: „Man kann froh sein, dass er nicht vorher umgefallen ist.“

Die Stadt prüft, ob der Ampelmast abgeflext werden muss. Foto: Melissa Richter
Die Stadt prüft, ob der Ampelmast abgeflext werden muss.

An dem Steuergerät, an dem die betroffene Ampel hängt, ist auch ein Knoten für alle anderen Schaltkreise der Kreuzung. Daher kommt es derzeit in dem Bereich an weiteren Ampeln zu Störungen. Auch die Fußgängerampel an der Bahnhaltestelle ist betroffen.

Ampel schwebt über die Straße

Dann steht die Entscheidung fest: Der Ampelmast muss weichen. Mit einem Flex-Gerät teilt ein Feuerwehrmann den Mast durch, bevor die Ampel samt Verkehrsschildern an einem Kran über die Straße „fliegt“.

Der Ampelmast wird von allen Seiten geprüft.
Foto: Melissa Richter
Die Entscheidung ist klar: Der Mast muss weg.
Foto: Melissa Richter
Schnell ist der Ampelmast geteilt.
Foto: Melissa Richter
Mithilfe eines Krans wird er über die Straße gehoben.
Foto: Melissa Richter
Der Ampelmast ist gefällt - nun kann er nicht mehr umstürzen.
Foto: Melissa Richter
Der Ampelmast wird von allen Seiten geprüft.
Die Entscheidung ist klar: Der Mast muss weg.
Schnell ist der Ampelmast geteilt.
Mithilfe eines Krans wird er über die Straße gehoben.
Der Ampelmast ist gefällt - nun kann er nicht mehr umstürzen.

Weitere Informationen folgen. (mr/gab/sig)

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