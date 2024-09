Weinheimer Musikschule bekommt einen neuen Leiter

Am 1. November übergibt Jürgen Osuchowski nach 22 Jahren die Leitung der Weinheimer Musikschule offiziell an seinen Nachfolger Florian Hofmann. Der alte und der neue Leiter haben etwas gemeinsam: Beide haben Gitarre studiert. Doch während Osuchowski neben seiner Lehrtätigkeit in akustischer Gitarre ein Faible für die E-Gitarre hat, ist Hofmann voll und ganz dem Jazz zugetan. Doch wie sein Vorgänger wird auch er Gitarre unterrichten.