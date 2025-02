Weinheimer Paartherapeutin: So kann man eine Beziehungskrise an Valentinstag meistern

Weinheim. Klirrende Champagnergläser, süß duftende Rosensträuße und herzförmige Pralinenschachteln in zarten Rosatönen – so inszenieren Filme und Werbung den perfekten Valentinstag. Doch in der Realität kann dieses eigentlich romantische Ereignis schnell zum Stresstest für die Beziehung werden. „Der Valentinstag weckt hohe Erwartungen, birgt aber ebenso viel Enttäuschungspotenzial“, erklärt Petra Röller, Heilpraktikerin für Psychotherapie.