Gemeinderatsbeschluss

Weinheimer Patenschiff „Planet“ geht auf U-Boot-Jagd

Im Auftrag der NATO: Warum Weinheim eine besondere Verbindung zur Marine eingehen will.

Auf großer Fahrt: Das Forschungsschiff „Planet“ hat im September 2022 an einer NATO-Militärübung teilgenommen. Weinheim will für das Schiff jetzt die Patenschaft übernehmen. Foto: Bundeswehr / Jörg Vollborn
Auf großer Fahrt: Das Forschungsschiff „Planet“ hat im September 2022 an einer NATO-Militärübung teilgenommen. Weinheim will für das Schiff jetzt die Patenschaft übernehmen.
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