Gemeinderatsbeschluss Weinheimer Patenschiff „Planet“ geht auf U-Boot-Jagd Im Auftrag der NATO: Warum Weinheim eine besondere Verbindung zur Marine eingehen will. von Michael Callies 18.05.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Bundeswehr / Jörg Vollborn Auf großer Fahrt: Das Forschungsschiff „Planet“ hat im September 2022 an einer NATO-Militärübung teilgenommen. Weinheim will für das Schiff jetzt die Patenschaft übernehmen. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: