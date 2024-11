Weinheimer Spitzklicker: Wie sich die "Neue" bei den ersten Proben schlägt

Die roten Stöckelschuhe stehen ihr gut, der farblich abgestimmte Reif sitzt perfekt im kurzen Haar. Es kann losgehen für die „Neue“ bei den Spitzklickern, auch wenn Iris Katzer mit dem schon legendären Abschiedssong in die erste Probe geht: „Awwel langt’s!“ Dabei startet die 49-Jährige jetzt erst richtig durch. Sie verstärkt in der kommenden Saison das Ensemble der Weinheimer Kabarettisten und tritt in die großen Fußstapfen von Susanne Mauder. Die 76-Jährige hatte sich nach 27 Jahren von der Kabarett-Bühne verabschiedet.