Weinheimer Spitzklicker: Jetzt heißt es „40 Jahre – Hut ab!“

Die Spitzklicker starten in die neue Saison. Die 39. Premiere des Kult-Kabarett-Ensembles am 12. Januar in der Alten Druckerei ist seit Wochen ausverkauft. Und für die ersten zwölf Auftritte bis Mitte Februar gibt es nur noch kleine Karten-Kontingente.

40 Jahre – 40 Vorstellungen

Die Weinheimer Kabarettisten feiern ihr Jubiläumsprogramm „40 Jahre – Hut ab!“ mit ihrem treuen Publikum insgesamt an 40 Abenden. Einen Überblick über alle Termine gibt es online auf der Homepage www.spitzklicker.com. Es gibt also trotz der mittlerweile weit über 3000 verkauften Tickets noch genügend Möglichkeiten in Weinheim und der Region den neuen Mix zu erleben. Der besteht aus Alltagssatire, politischen Seitenhieben und musikalischen Highlights, wie dem 20er-Jahre-Medley „Kurpfälzer Harmonists“ über die Parallelen in der Gesellschaft im Vergleich von heute zu den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Der tägliche Wahnsinn mit Wetter-Apps, die einem den Grillabend verhageln, obwohl es gar nicht wie prognostiziert gewittert, wird genauso aufs Korn genommen wie der Kampf mit nicht enden wollenden „Zu-Du-Listen“. Der „Menschenbefall von Mutter Erde“ und das Sterben des Regenwaldes zeigt die zynische Seite der vier Spitzklicker Franz Kain, Markus König, Susanne Mauder und Daniel Möllemann. Auch die Freunde von Weinheimer Tagesspitzen kommen bei den Auftritten in der Alten Druckerei auf ihre Kosten. Selbstverständlich auch alle, die die Mundart lieben.

Felicitas Hadzik und Patricia Kain haben sich als Regisseurinnen und Choreografinnen für die Szenen, für den ein oder anderen moderativen Schlagabtausch und natürlich die Songs erneut einiges einfallen lassen.