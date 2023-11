40 Jahre „Spitzklicker“: Der Vorverkauf läuft

Der Vorverkauf ist jetzt für fast alle Termine des Jubiläumsprogramms der „Spitzklicker“ gestartet. „40 Jahre – Hut ab!“ So lange existiert das Weinheimer Kultensemble nun schon. Und so heißt auch der Titel des 39. Programms. Man kann nur den Hut davor ziehen, dass die Kabarettgruppe aus Weinheim personell seit über 25 Jahren gleich besetzt ist. Das gibt es in ganz Deutschland nirgends. Der Erfolg hat natürlich viele Väter – von guten Textern über Song-Komponisten bis hin zur einfallsreichen Regie und Choreografie.