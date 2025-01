Weinheimer Stadtrat Heiko Fändrich will in den Landtag

Gewissermaßen im Schatten des Bundestagswahlkampfes werden in der Bergsträßer CDU bereits die Weichen für die Landtagswahl gestellt, die in Baden-Württemberg voraussichtlich im Frühjahr 2026 stattfinden wird. Bei der Nominierungsversammlung wird am 12. März auch ein Weinheimer Kommunalpolitiker seinen Hut in den Ring werfen: Der Vorstand des Stadtverbands Weinheim einigte sich diese Woche einstimmig darauf, Stadt- und Ortschaftsrat Heiko Fändrich als CDU-Bewerber im Wahlkreis Weinheim vorzuschlagen. Das bestätigte der 46-Jährige am Freitag gegenüber unserer Redaktion.