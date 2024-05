Weinheimer Vermieterin: Ärger um den Nachlass des toten Mieters

Vor der Weinheimer Wohnung stapeln sich die Briefe. Es gibt niemanden mehr, der sie öffnen könnte. Der Adressat ist verstorben. Dabei wird auf den ersten Blick gar nicht deutlich, dass das Erdgeschoss des Häuschens in der Mitte der Stadt unbewohnt ist. Der Raum im Appartement wurde bis in die letzte Ecke hinein ausgenutzt. Eine Pflanze auf der Stereoanlage, eine Pfanne auf der Herdplatte, Pfeffer im Lebensmittelschrank – alles steht noch an seinem Platz. Mobiliar, Kleidung, Erinnerungsstücke: Sie sind das Erbe des Verstorbenen. Doch bislang will es keiner haben.