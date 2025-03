Weinheimerin vertraut mit 104 Jahren auf eine besondere "Medizin" 

Weinheim/Oberflockenbach. Die älteste Weinheimerin ist sie zwar nicht – diesen Titel trägt Gertrud Möll aus Lützelsachsen, die am 23. Februar ihren 106. Geburtstag feierte. Aber Mathilde Zumsteg aus Oberflockenbach konnte am Samstag auf 104 Lebensjahre zurückblicken, als Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just, Ortsvorsteherin Carola Meyer und Pfarrerin Nicole Mautner zum Gratulieren kamen.