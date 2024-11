Weiter Stillstand im Weinheimer Neubaugebiet

Insgesamt sieht das städtebauliche Konzept für das Neubaugebiet Allmendäcker am Rande der Weinheimer Weststadt die Schaffung von 51 Sozialwohnungen und 37 preisgedämpften Wohnungen vor, deren Miete höchstens einen Euro über dem vom Jobcenter vorgegebenen Höchstsatz für Sozialmieten liegen darf. Doch bislang sieht man in den dafür vorgesehenen Baufeldern 2 bis 5 keine Mehrfamilienhäuser in die Höhe wachsen, sondern nur das Unkraut.