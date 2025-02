Welde oder Woinemer: Bierstreit überschattet die Weinheimer Heimattage

Weinheim. „Für die Heimattage bekam jetzt die Weldebräu aus Plankstadt den Zuschlag fürs Bier – anstatt die Woinemer Hausbrauerei. Das wäre so, als ob beim Fassbieranstich beim Oktoberfest in München statt Münchner Bier im Fass Kölsch drin wäre. Vielleicht übernimmt dann statt Oberbürgermeister Manuel Just auch der Bürgermeister von Plankstadt die Eröffnung der Heimattage?“ Das Weinheimer Spitzklicker-Ensemble hat mit seinen „Tagesspitzen“ am vergangenen Wochenende Wirbel ausgelöst, der in Weinheim für einen kräftigen Schluckauf gesorgt hat.