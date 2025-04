Alle öffentlichen Toiletten in Weinheim auf einen Blick

Weinheim. Wer länger im Freien oder im städtischen Bereich unterwegs ist, wird es früher oder später aufsuchen müssen: Das öffentliche stille Örtchen. Gerade an heißen Sommertagen, wenn viel getrunken wird, gewinnen frei zugängliche Toiletten an Bedeutung. Mit Blick auf die Heimattage – bei denen rund 100.000 Besucher in Weinheim erwartet werden, die auch zwangsläufig mal auswärts müssen – stellt sich die Frage: Reichen die vorhandenen Anlagen überhaupt aus? Und sind sie überhaupt vorzeigbar?