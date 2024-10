Weststädter bleiben auf Müll sitzen 

Die Verkehrsprobleme in der Weststadt nehmen kein Ende. Stellplätze sind rar. Das führte dazu, dass die Fahrbahnen beidseitig mit Autos vollgestellt waren. Insbesondere in den sogenannten Baumstraßen war für Mülltransporter kein Durchkommen, Anlieger blieben immer wieder auf ihrem Müll sitzen. Das Rathaus reagierte mit wechselseitigen Halteverboten, was bei vielen Anwohnern auf Unmut stieß. Dafür entspannte sich die Situation mit der Müllabfuhr. Jedoch nur zwischenzeitlich: Denn nun bleiben die Mülltonnen wieder ungeleert. Und das trotz der ungeliebten Parkverbote.