Zu viel Abfall: Sperrmüll-Zoff in der Weinheimer Weststadt

Wenn im Schlehdornweg die Abholung des Sperrmülls ansteht, packt Dirk Schadewald das Grauen. Denn was sich vor den Mietshäusern der Beamten-Wohnungsgesellschaft (Bewog) dann in den nächsten Tagen abspielen wird, weiß der Leiter der Weinheimer Geschäftsstelle aus leidiger Erfahrung. Auch zurzeit wird der Sperrmüll zum Reizthema in dem beengten Wohngebiet, in dem ohnehin seit einer Weile die Nerven blank liegen.

"Haben hier eine Müllhalde"

Sofas, Schränke, Stühle – bald aber auch Plastik, alte Bücher und Säcke vermüllen Grünflächen im Schlehdornweg. Es ist jedes Mal dasselbe, erzählt Schadewald. Erst läuft alles ordnungsgemäß: Der Sperrmüll werde angemeldet und rausgestellt. Dann suchen Hinz und Kunz die Ablagen auf und schmeißen ihre Gegenstände und ihren Unrat dazu. „Wenn der Sperrmüll zwei Tage liegen bleibt, haben wir hier eine Müllhalde“, so der Bewog-Mitarbeiter.

Die Müllabfuhr steuerte den Schlehdornweg zwar an, hat aber nicht alles mitgenommen. Schadewald führt das auf das altbekannte Problem der völlig zugeparkten Straße zurück. Seit im näheren Umfeld versetztes Parken mit entsprechenden Halteverboten eingeführt wurde, ist der Parkraum noch knapper geworden. Sogar eine Bürgerinitiative formierte sich deswegen (wir haben berichtet).

Foto: Marco Schilling In der Straße parken die Autos dicht an dicht auf dem Gehweg. Da bleibt weder für Passanten noch für Fahrer viel Platz.

In der Vergangenheit sind Abfalltransporter immer wieder unverrichteter Dinge aus dem Schlehdornweg weggefahren, weil sie nicht an den geparkten Autos vorbei gekommen waren. Der Sprecher des kommunalen Entsorger-Unternehmens AVR, Tim Heringer, nennt in diesem Fall aber einen anderen Grund: „Parkende Fahrzeuge haben unser Abfuhrpersonal diesmal nicht gestört. Die angemeldete Menge wurde überschritten.“

Bei den Hausnummern 59 und 91 seien alle Gegenstände geladen worden. Bei der Hausnummer 79 seien zwei Kubikmeter Sperrmüll und zwei Kubikmeter Altholz zur Abholung angemeldet gewesen. Allerdings habe das AVR-Personal zum Zeitpunkt der Abfuhr deutlich mehr Gegenstände vorgefunden. Dementsprechend sei die Hälfte der bereitgestellten Gegenstände geladen, der restliche Teil liegen gelassen worden. Zum Thema Parken sagt Heringer, dass sich seit der Neuordnung des Parkraums in der Weinheimer Weststadt keine nennenswerten Probleme bei der Abfuhr mehr ergeben würden.

Posting, Diskussion, Brandbrief

Egal wie: Ein Teil des Mülls bleibt liegen und lockt womöglich weitere Menschen an, die sich ihrer Habseligkeiten entledigen wollen. Das erhitzt die Gemüter. Auf Facebook werden Fotos gepostet und es wird wild diskutiert. Eine Nutzerin zweifelt am „normalen Menschenverstand“ der Leute. Andere kritisieren die Hausverwaltung. Ein Nachbar schreibt einen offenen Brief, ein anderer Anwohner berichtet, die Stadt kontaktiert zu haben.

Bei der Verwaltungsspitze gehen immer häufiger solche Beschwerden ein. Für das Rathaus ist die wilde Ablagerung von Müll nichts Neues. Im Gegenteil: „So etwas ist mittlerweile an der Tagesordnung“, stellte Stephan Schuhmacher, stellvertretender Bauhofleiter, bereits in der Vergangenheit fest. Damals ging es um einen Müllberg, den ein Unbekannter bei einer Nacht-und-Nebel-Aktion hinterlassen hatte. Laut Schuhmacher ist das Aufkommen von wildem Müll in den Weinheimer Wohngebieten in den vergangenen fünf Jahren um etwa ein Drittel angestiegen. Auf dem Bauhof werde jede zweite Woche eine sieben Kubikmeter große Containermulde damit gefüllt. Im Jahr seien es fast 200 Tonnen. Das koste den Steuerzahler rund 70 000 Euro. Ganz davon abgesehen, dass der Bauhof von anderen wichtigen Arbeiten abgehalten werde.

Foto: Fritz Kopetzky Einiges ist von dem Sperrmüll im Weinheimer Schlehdornweg liegen geblieben - obwohl die Müllabfuhr da war.

Auch wenn Dirk Schadewald beteuert, dass die Bewohner der Bewog-Mietshäuser nicht dazu gehören: Immer wieder blockieren Menschen den Bürgersteig im Schlehdornweg mit ihrem Sperrmüll. Hinzu kommen die unzähligen Autos, die auf dem Gehweg parken. Und dann stehen in der Straße, die sich in unmittelbarer Nähe zum Multzentrum befindet, öfters noch geklaute Einkaufswägen im Weg.