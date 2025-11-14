Wie Familien heute Kraft finden – und sie weitergeben

Zwischen Hausaufgaben, Arbeit und großen Gefühlen zeigen Eltern, Kinder und Großeltern, was Zusammenhalt wirklich bedeutet. Unsere Serie „Familie und Schule“ erzählt Geschichten, die Mut machen – aus Weinheim und der Region, für uns alle.

Manchmal braucht es nur einen kleinen Moment, um zu spüren, wie stark Familie sein kann. Wenn der Vater nach der Spätschicht noch Mathe erklärt. Wenn der Opa einspringt, damit der Enkel beim Basketball dabei sein kann. Oder wenn eine Mutter trotz allem Trubel kurz innehält – und stolz sagt: „Wir schaffen das gemeinsam.“

Unsere Serie „Familie und Schule“ erzählt genau von diesen Momenten. Von Familien, die Halt geben, wo Systeme wackeln. Von Lehrkräften und Kindern, die Wege finden, auch mit großen Klassen und kleinen Kräften weiterzumachen. Und von der Wärme, die entsteht, wenn Menschen Verantwortung füreinander übernehmen.

Wir stellen die Schreinerfamilie Klemm aus Weinheim vor, die zeigt, wie Werte über Generationen weiterleben. Wir erfahren, wie Schulen mit Mobbing und Familien mit der Erkrankung ADHS umgehen. Und wir erleben Leichtigkeit beim Familienevent mit Benny dem Bären, wo das Lachen lauter ist als der Alltag.

Diese Serie soll Mut machen – Eltern, Großeltern, Lehrkräften und Kindern. Denn Familie und Schule sind kein Gegensatz. Sie sind das Fundament, auf dem Zukunft gebaut wird – Tag für Tag, mit Herz, Geduld und einer großen Portion Zuversicht.

Diese Serie will Mut machen. Denn Familie, Schule und Gesellschaft – sie alle bilden das Netz, das unsere Kinder trägt. Und wir alle sind Teil davon.

Neue und bereits erschienene Inhalte bündeln wir hier für Sie hier.

Über Feedback und Tipps, Anregungen und Kritik freuen wir uns sehr. Schicken Sie uns diese gerne per E-Mail an: familie@diesbachmedien.de