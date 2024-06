Wie Pouya Nairizi mit "Hinz & Kunz" den Weinheimer Hutplatz beleben will

Es war ein langer Weg bis zur Neueröffnung der "Stadtmauer" in Weinheim, doch ab Sonntag ist es endlich so weit: Pouya Nairizi präsentiert stolz sein "neues Baby" - das "Hinz & Kunz Stadtmauer". "Wir freuen uns, jetzt endlich die Türen aufzumachen".

Am Anfang war lediglich die Vision: "Wir können hieraus was machen", erklärt der Gastronom. Und es wurde einiges gemacht. Wer das Vorgängerlokal kannte, wird nicht schlecht staunen - Nairizi und sein Team haben keinen Stein auf dem anderen gelassen. Aus der einst dunklen, engen Kneipe ist eine helle, freundliche und allem voran stylische Lokalität geworden. "Ein Unterschied wie Tag und Nacht", findet der neue Betreiber.

Die "Stadtmauer" am Hutplatz ist aktuell zu haben: Hausbesitzer Steffen Eidenmüller verrät, was ein künftiger Wirt mitbringen muss und welches Jubiläum demnächst ansteht.

In der Kultkneipe am Hutplatz tut sich derzeit viel: Der Macher von "Hinz & Kunz" aus Worms will bald auch die Weinheimer Gastroszene bereichern.

Nairizi ist in der Gastroszene nicht neu. Seit Jahren führt er erfolgreich das Restaurant "Hinz & Kunz" in Worms, das längst kein "gewöhnlicher Gastronomiebetrieb mehr ist, sondern ein Gastrounternehmen", so Nairizi. Und genau diese Gegensätzlichkeit zu seinem Wormser Restaurant war der Reiz an der "Stadtmauer": Wieder von Grund auf zu starten, "von der Pike auf etwas Neues, Schönes zu zaubern".