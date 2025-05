Wie Sport Barrieren überwindet

Weinheim. Sie sind mit so viel Herzblut dabei und von ihrer Leistung auf solch hohem Niveau, dass es Zeit wird, sich mit den Großen zu messen. Zehn von insgesamt 20 Keglern der Lebenshilfe Weinheim werden daher am Samstag bei den Badischen Meisterschaften teilnehmen. Veranstaltet wird das Turnier vom Badischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband. Teilnehmen können Sportler aus Vereinen, die dem Verband angeschlossen sind. „Und weil uns von vielen Sportlern in der Kegelhalle die Teilnahme empfohlen wurde, haben auch unsere Trainer Simone Mayer und Michael Heinzelbecker darauf gedrängt“, sagt Marisa Lammel, die die Leitung Offene Hilfen und Inklusionsassistenz bei der Lebenshilfe inne hat.