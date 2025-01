Wie tickt die Generation Z?“

Konflikte zwischen den Generationen, unterschiedliche Auffassungen über die Gestaltung des Lebens sind normal und gehören zur gesellschaftlichen Entwicklung. Aber warum scheint der Graben zwischen den „Boomern“ und der „Generation Z“ (geboren zwischen 1995 und 2010) so tief? Warum wird über die jungen Menschen so laut und teilweise polemisch diskutiert? Faul sei diese Generation, sie denke nur an ihre persönliche Work-Life-Balance und sei finanziell anspruchsvoll. Stimmt das?