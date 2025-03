Wiedereröffnung Weinheimer Wichtelwald

Weinheim. Über viele Jahre haben sich die Menschen über den liebevoll gestalteten Wichtelwald gefreut: Am Bildstockweg in Oberflockenbach beginnt nicht nur eine schöne Wanderrunde, sondern man betritt dort auch das Gemeindegebiet von "Wichtelbach". Wie die Wichtel so leben, wo sie Sport treiben - all das kann man auf einem kleinen, liebevoll gestalteten Wichtelpfad entdecken. Er liegt ein bisschen versteckt, aber nicht weit vom Parkplatz entfernt. Nicht nur mutwillige Zerstörung, sondern auch der Zahn der Zeit hat an dem Zauber des Wichtelwaldes in Weinheim genagt. So dachte sich der Vorstand des VdK Oberflockenbach-Rippenweier, dass er diesen schönen Wichtelwald wieder zum Leben erweckt. Mit vielen anderen Helfern wird im Winter bereits fleißig gebastelt und vorbereitet. Am Wiedereröffnungstag, Freitag, 28. März, sind große und kleine Besucher herzlich eingeladen, den neuen Wichtelwald zu bestaunen und nach Wichteln zu suchen. Am Cestaroplatz gibt es dann einen kleinen Umtrunk. Eintritt frei. Los geht es um 14 Uhr. (bw)