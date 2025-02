Wo in Hemsbach neue E-Ladesäulen aufgestellt werden sollen

Hemsbach. Am Ende wird eine flächendeckende Ladeinfrastruktur stehen: Der Hemsbacher Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung das von der Stadtverwaltung vorgelegte Standort- und Ausbaukonzept für E-Ladesäulen im Stadtgebiet gebilligt. Ziel ist es, in ein paar Jahren eine dezentrale Versorgung in ganz Hemsbach aufzubauen, die vor allem denen nutzen wird, die aufgrund ihrer häuslichen Situation keine eigene Wallbox installieren können.