Wo in Weinheim die wilden Gräser wuchern

Weinheim. Wer hätte gedacht, dass in den Fugen zwischen Pflastersteinen und in den Mauerritzen einer Stadt ein wahrer Schatz an Wildpflanzen schlummert? Die Aktion #krautschau, die bundesweit von der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung koordiniert wird, möchte genau diese oft übersehene Vielfalt sichtbar machen und ein Bewusstsein für die Bedeutung dieser kleinen grünen Oasen schaffen. Die Stadt Weinheim beteiligt sich in Kooperation mit der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutschland e. V. an dieser spannenden Initiative und lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, mitzumachen – die Aktion, bei der Teilnehmer Zweiburgengutscheine gewinnen. Der Aktionszeitraum wurde jetzt bis zum 15. Juni verlängert.