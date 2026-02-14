Limburger Dom

"Woinem in Masche": Neuestes Kunstwerk in der Weinheim Galerie

Mit viel Geduld und Liebe zum Detail entstand ein besonderes Bauwerk aus Wolle. Nun sorgt es in der Weinheim Galerie für staunende Blicke.

Gehäkelter Limburger Dom bereichert Ausstellung in Weinheim Foto: Stadt Weinheim
Gehäkelter Limburger Dom bereichert Ausstellung in Weinheim

Weinheim. Eigentlich würden rheinische Karnevalisten sagen: Der Dom bleibt in Köln. Doch die Frauen der Weinheimer Häkelgruppe „Woinem in Masche“ sehen das gelassen – ihr Dom bleibt in der Faschingswoche erst einmal in Weinheim. Allerdings handelt es sich nicht um das Kölner Wahrzeichen, sondern um das Gotteshaus aus Limburg an der Lahn.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Das detailreich gehäkelte Bauwerk ergänzt ab dem heutigen Samstag für eine Woche die Ausstellung „Woinem in Masche“ in der Weinheim Galerie. Zu sehen ist es im Eingangsbereich während der regulären Öffnungszeiten der Ausstellung am Donnerstag und Samstag.

Entstanden ist der Dom in rund sieben Monaten akribischer Handarbeit. Silvia Bangert, Ulrike Böhm und Gudrun Eck recherchierten vor Ort in Limburg, werteten Fotografien aus und studierten alte Baupläne, um das Sakralgebäude aus dem 12. Jahrhundert möglichst originalgetreu nachzubilden. „Jedes Fenster ist anders“, beschreibt Bangert die anspruchsvolle Detailarbeit.

Nach seinem kurzen Gastspiel in Weinheim tritt das wollige Wahrzeichen die Reise in seine „Heimat“ an. Ab 27. Februar wird der Dom gemeinsam mit weiteren gehäkelten Weinheimer Wahrzeichen einen Monat lang in der Dombibliothek in Limburg ausgestellt – direkt neben dem Original. Damit geht „Woinem in Masche“ nach dem Heimattage-Jahr erstmals auf Tournee.

Für Initiatorin Renate Breithecker, die aus Limburg stammt, schließt sich damit ein besonderer Kreis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
"Woinem in Masche": Rettung für das gehäkelte Weinheim
Vorzeigeprojekt

"Woinem in Masche": Rettung für das gehäkelte Weinheim

„Woinem in Masche“ darf bleiben. Ein Sponsor hält den beliebten Treffpunkt am Leben. Der Ort bleibt, dennoch gehen einige Exponate auf Reisen. Welche weiteren Pläne das Team hat

02.02.2026

Mietvertrag in Weinheim Galerie nicht verlängert: Was wird aus „Woinem in Masche“?
Neue Bleibe gesucht

Mietvertrag in Weinheim Galerie nicht verlängert: Was wird aus „Woinem in Masche“?

Für die Heimattage häkelte Renate Breithecker mit weiteren Häkelbegeisterten die Stadt Weinheim. Jetzt sucht das gelobte Vorzeigeprojekt eine neue Bleibe – denn die Stadt verlängert den Mietvertrag nicht.

30.12.2025

Warum der neue Standort von „Woinem in Masche“ eine Win-win-Situation für beide Seiten ist
Heimattage

Warum der neue Standort von „Woinem in Masche“ eine Win-win-Situation für beide Seiten ist

Die Häkelausstellung „Woinem in Masche“ zieht vom Museum in die Weinheim Galerie um. 2026 geht es los auf Deutschland-Tour.

18.07.2025

„Woinem in Masche“: So schön sieht das gehäkelte Weinheim aus
Ausstellungseröffnung

„Woinem in Masche“: So schön sieht das gehäkelte Weinheim aus

Das Projekt „Woinem in Masche“ anlässlich der Heimattage erobert die Herzen. Schon zum Start sorgt die Ausstellung im Museum in Weinheim für Besuchermassen.

20.03.2025

Sanierung des Limburger Doms soll 2026 beginnen
Kulturdenkmal

Sanierung des Limburger Doms soll 2026 beginnen

Die Erneuerung von Dach und Fassade wird wohl deutlich teurer. Aber es muss sein, sagt der Finanzminister: Das Gebäude sei «ein Kulturdenkmal allerhöchsten Ranges».

09.06.2024