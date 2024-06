Sanierung des Limburger Doms soll 2026 beginnen

«Die Vergabeverfahren werden bis September 2024 andauern.» Der Baubeginn sei im Januar 2026 geplant. «Ein früherer Baubeginn ist angesichts des Schadensbildes sowie der laufenden Bauunterhaltungsmaßnahmen nicht erforderlich», so der Minister. Zum Erhalt des Baus würden vor Beginn der umfassenden Sanierung «laufend kleinere Sanierungsmaßnahmen» durchgeführt.

Laut der FDP-Abgeordneten Marion Schardt-Sauer sollten die Sanierungsarbeiten am Dach bereits 2017 beginnen und 8,2 Millionen Euro kosten. Der Finanzminister bezifferte die Baukosten für die Sanierung von Dach und Fassade in seiner Antwort nun auf rund 13 Millionen Euro. Grund für die Kostenerhöhung sei hauptsächlich die allgemeine Baupreissteigerung, so der Minister. «Außerdem wurden zusätzlich notwendige Leistungen ergänzt.»