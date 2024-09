Zeckengefahr in Weinheim und an der Bergstraße

Die sommerlichen Temperaturen und die vielfältigen Landschaften und Freizeitmöglichkeiten in Weinheim und entlang der Bergstraße laden aktuell noch verstärkt zum Aufenthalt im Freien und in der Natur ein. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat unter der Woche eine Medieninformation herausgegeben, in der aktuell besonders vor Zeckenbissen gewarnt wird und Schutz- und Präventionsmöglichkeiten aufgezeigt werden.