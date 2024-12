Zeuge verhindert in Weinheim Diebstahl von Kupferkabeln

Was machen die denn da? Ein mutiger Zeuge hat in Weinheim offenbar den Diebstahl von wertvollen Kupferkabeln verhindert. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor. Das war passiert: Donnerstagnacht beobachtete der Zeugen gegen 23.30 Uhr mehrere Unbekannte dabei, wie sie auf einer Baustelle in der Straße "Im Tiefengewann" Kupferkabel von einer Baustelle entfernten und vermutlich stehlen wollten.