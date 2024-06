Zugausfälle zwischen Weinheim und Fürth

Von Samstag, 3. August, bis Sonntag, 25. August, finden auf der Bahnstrecke zwischen Weinheim und Fürth seitens DB InfraGO dringend notwendige Arbeiten am Gleisoberbau zur Verbesserung der Betriebsstabilität statt. Darüber informiert die Deutsche Bahn AG in einer Pressemitteilung.

Ersatzverkehr mit Bussen

Die ausfallende Regionalbahn RB 69 wird demnach in diesem Abschnitt durch einen Ersatzverkehr mit Bussen ersetzt. Als Ersatz für die Regionalbahn mit der Zugnummer 13815, mit planmäßiger Abfahrt am Mannheimer Hauptbahnhof um 4.23 Uhr und planmäßiger Ankunft in Fürth um 5.14 Uhr, verkehren zwei Ersatzbusse mit der Abfahrt am Mannheimer Hauptbahnhof um 3.45 Uhr sowie um 4.23 Uhr. Die Fahrgäste werden gebeten, die geänderten Fahrzeiten der Busse zu beachten. Die morgendliche Direktfahrt von Fürth nach Mannheim sowie die nachmittägliche Rückfahrt entfällt auf dem Abschnitt zwischen Weinheim und Mannheim.