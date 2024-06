Zuwachs für das Team der Kita Regenbogenland

Wenn von Fachkräftemangel die Rede ist, kommt einem der Berufszweig der Kinderbetreuung ziemlich als Erstes in den Sinn. Auch die Stadt Hemsbach als Träger der Kindertagesstätte Regenbogenland kann ein Lied davon singen. Doch anstatt ins Klagen zu verfallen, steuert sie aktiv dagegen. Jüngstes Beispiel: Mit Unterstützung der Stadt konnten Corinna Bienhaus-Bamberger und Julia Rüdinger Zusatzqualifikationen erwerben und gehören nun als pädagogische Fachkräfte dem Regenbogenlandteam an.

Im Regenbogenland ist man seit Monaten auf einem guten Weg: Mit Wolfgang Reiter und Steffen Herrmann hat ein neues Leitungsteam seine Arbeit aufgenommen, die Büroorganisation ist in den Händen von Verwaltungskraft Anja Schöbel. Sarah Huck unterstützt als Fachberaterin das sozialpädagogische Angebot der Stadt. Einen weiteren Schritt in eine gute Zukunft geht die Stadt jetzt mit dem Angebot des Quereinstiegs: „Neben dem klassischen Weg der Erzieherausbildung wollen wir weitere Möglichkeiten schaffen, um personell gut aufgestellt zu sein“, erklärt Tobias Schork, Leiter des städtischen Fachbereichs Verwaltung und Finanzen. Deshalb unterstütze man als Träger der Kita beim Erwerb von Zusatzqualifikationen mit allen Mitteln, um sicherzustellen, dass das Team bestmöglich ausgebildet und aufgestellt ist.

Unterstützung der Stadt

Unterschiedliche Voraussetzungen

Corinna Bienhaus-Bamberger, die seit 2016 im Schulverband als Ausgabekraft in der Mensa beschäftigt war, kam eher durch Zufall ins Regenbogenland, weil während des Lockdowns die Mensa schließen musste. Als sich dann die Chance eines Studiums „Frühkindliche Elementarbildung“ an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg eröffnete, zögerte sie nicht lange – und wurde belohnt: „Trotz meines fortgeschrittenen Alters habe ich tatsächlich einen Platz bekommen“, so die heute 57-Jährige, die ihr Studium mit dem Bachelor abschloss. „Ich freue mich, dass ich noch mal so vieles lernen durfte.“