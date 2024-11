Zwei Einbrüche "Am Drachenstein" in Weinheim an einem Tag

Unbekannte Täter sind am frühen Montagabend zwischen 17.15 Uhr und 18.30 Uhr in zwei Einfamilienhäuser "Am Drachenstein" in Weinheim eingebrochen. Im ersten Fall hebelten die Unbekannten ein Fenster des Hauses auf und durchwühlten im Anschluss mehrere Zimmer, berichtet die Polizei. Aus dem Haus wurde Bargeld und Goldschmuck in fünfstelliger Höhe entwendet.