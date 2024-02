Der Begriff Dry January geht ursprünglich auf eine Initiative in Finnland zurück: 1942 wurde hier der "Sober January" eingeführt, als der Alkoholkonsum während des Krieges gegen Russland drastisch zunahm. Bekannt wurde er aber durch eine 2014 in Großbritannien ins Leben gerufene Initiative. Und auch in Deutschland wurde 2023 erstmal ein Dry January-Monat ins Leben gerufen.

In der Silvesternacht wird viel gefeiert und getrunken. Doch was passiert eigentlich während einer durchzechten Nacht und danach im Körper? Eine ganze Menge, wie ein Neurologe erklärt.

Bereits nach kurzer Zeit geht es uns deutlich besser. Der wichtigste Punkt: wir schlafen besser. Alkohol hilft zwar beim Einschlafen, dafür wachen wir ab 2 oder 3 Uhr auf und können nicht mehr einschlafen. Denn dann wird das Stresshormon Adrenalin ausgeschüttet und verhindert, dass wir erholsam durchschlafen. Ohne Alkohol sind wir morgens ausgeruhter, fitter, erholter. Langfristig kann sich der ganze menschliche Organismus erholen, in allen Bereichen. Allem voran natürlich die Leber, das Organ, in dem 90 Prozent des Alkohols verstoffwechselt wird. Aus einer Fettleber kann sich eine Fibrose und später eine Leberzirrhose entwickeln. Doch ist die Leber „nur“ eine Fettleber, kann sie sich vollständig regenerieren. Bereits nach einer Woche ist das Fett aus der Leber verschwunden. Das zieht weitere positive Faktoren nach sich: Der Fettstoffwechsel wird gelenkt, man verliert Gewicht, das Hautbild verbessert sich. Positiv ist auch: nach vier Wochen haben wir uns an den Verzicht gewöhnt, wir wollen dann gar nicht mehr so viel trinken.