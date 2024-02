Nüchtern bis Ostern

Zehn Tipps für eine gesunde Auszeit

Vorbereitung ist alles

Detox für den Körper – Ordnung in der Wohnung. Einer Entgiftung des Körpers sollte ein Detox-Check der Wohnung vorausgehen. Denn der Frühlingsputz fühlt sich nicht nur gut an, sondern hilft auch bei der Gesundheitspause. Also: Alle Vorratsschränke aufgeräumt, weg mit Alkohol und Süßem. Dann kommen wir auch nicht in Versuchung. Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Die Wohnung zu entrümpeln und auszumisten hilft auch beim Abwerfen von seelischem Ballast. Ihr bekommt automatisch wieder mehr Luft zum Atmen.