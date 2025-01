Gesundheit

„Dry January“: Warum schon kurze Alkohol-Pausen helfen

Rund vier Millionen Menschen in Deutschland sind alkoholabhängig oder trinken Alkohol regelmäßig in schädigenden Mengen. 40.000 Menschen sterben jährlich an den Folgen. Der Heidelberger Alkoholforscher Professor Helmut Seitz erklärt, warum bereits eine kurze Pause dem Körper Entlastung bringt.