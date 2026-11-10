Sekt im Barockschloss

Am Samstag, 21. November, beginnt um 17 Uhr im Barockschloss Mannheim die Führung „Prickelnder Genuss im Glanz der Kronleuchter“. Nach einem Sektumtrunk werden die prunkvollen Räume besichtigt und Details sowie Anekdoten aus dem barocken Hofleben vermittelt. Die Veranstaltung mit dem Team des Service Centers kostet 18 Euro, ermäßigt 9 Euro; ein Glas Sekt ist inklusive.

Eine Anmeldung ist beim Service Center SchlösserTouren GbR unter Tel. +49 (0) 6221 658 880 oder per E-Mail an service@schloss-mannheim.com erforderlich.

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