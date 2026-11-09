Sicherheit für Senioren

Die AG 60 plus der Weinheimer SPD lädt am Freitag, 13. November, zu einer Veranstaltung über Sicherheitsprävention ein. Polizeihauptkommissar Christian Bausch informiert von 17.30 bis 19 Uhr im Restaurant „Beim Alex“, Breslauer Straße 40/2, über Betrugsmanöver, Datendiebstahl und -missbrauch und gibt Vorbeugungsempfehlungen.

Eingeladen sind Mitglieder und Freunde der Seniorengemeinschaft sowie die interessierte Öffentlichkeit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Auskünfte erteilt Hans Georg Junginger unter 06201/66211 oder per E-Mail hans-georg.junginger @ t-online.de.

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