„Singen gegen das Vergessen“

Die Chorstunde „Singen gegen das Vergessen“ für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen findet am Montag, 16. November, von 14.30 bis 15.30 Uhr im Zentrum für Inklusion, Elisabethstraße 9, statt. Veranstalter ist der Verein Leben mit Demenz Weinheim e.V. Mit Musiktherapeutin Eva-Maria Holzinger knüpft das Singen an Kindheits- und Jugenderinnerungen an und kann ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln.

Eine Voranmeldung ist unter 06201/3899467 oder per E-Mail an info@leben-mit-demenz-weinheim.de möglich.

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