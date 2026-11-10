Die Chorstunde „Singen gegen das Vergessen“ für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen findet am Montag, 16. November, von 14.30 bis 15.30 Uhr im Zentrum für Inklusion, Elisabethstraße 9, statt. Veranstalter ist der Verein Leben mit Demenz Weinheim e.V. Mit Musiktherapeutin Eva-Maria Holzinger knüpft das Singen an Kindheits- und Jugenderinnerungen an und kann ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln.