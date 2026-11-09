Sitzung der Bezirkssynode
Am Donnerstag, 12. November, tagt die Bezirkssynode des Evangelischen Kirchenbezirks Neckar-Bergstraße um 19 Uhr im Evangelischen Bonhoefferzentrum, Liegnitzer Straße 10. Die öffentliche Sitzung steht unter dem Titel „WIR im Kirchenbezirk in Zeiten der Transformation“. Zu Beginn spricht Dr. Steffen Bauer über Kirchenreformprozesse. Außerdem werden zwei Verwaltungsräte und ihre Stellvertreter für das neue Dienstleistungszentrum Nordbaden gewählt. Interessierte sind eingeladen; Anmeldungen per E-Mail an dekanat.neckar-bergstrasse@kbz.ekiba.de sind möglich.