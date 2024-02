Auswärtsspiel in Pforzheim: Klare Sache für die SGL

Nach dem Drittliga-Spiel zwischen der TGS Pforzheim und der SG Leutershausen lagen sich am Samstagabend nicht nur die mitgereisten Gästefans vor Begeisterung in den Armen; auch bei der Mannschaft herrschte nach dem deutlichen 31:17-Erfolg durchweg gute Stimmung. „Das war einfach klasse“, freute sich SGL-Coach Thorsten Schmid, der seine Sieben nach der Niederlage in Würzburg in der Vorwoche noch in die Pflicht genommen hatte.