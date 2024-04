B-Klasse: FV Leutershausen II triumphiert im Spitzenspiel

Der FV Leutershausen II ist dem Aufstieg in die A-Klasse am Sonntag ein großes Stück näher gekommen. Im Verfolgerduell der Fußball-B-Klasse bezwang der Tabellenzweite aus Hirschberg den bis dato punktgleichen Dritten, SV Sandhofen, mit 2:0 (1:0). „Das nehmen wir natürlich sehr gerne mit, wir haben jetzt alles wieder in der eigenen Hand“, freute sich FVL-Spielleiter Marcel Fischer nach dem Schlusspfiff.

Zwar bleiben die Heisemer, denen Fischer eine „durchweg geschlossene Top-Leistung“ attestierte auch nach dem Dreier vom Sonntag hinter dem SVK Sandhofen II auf Platz zwei, die Elf um Trainer Dominik Sättele hat aber noch ein Spiel mehr auszutragen, als der Konkurrent.

Verlass war am Sonntag einmal mehr auf Torjäger Marco Harbarth der den Treffer zum 1:0 per Foulelfmeter erzielte (40.), aber auch Torhüter Jannis Weidner und Jens Fath, der im zentralen Mittelfeld die Fäden zog, stachen aus einem starken Team noch einmal heraus. Fath war es auch, der per „Traumtor“ (Fischer) in der 68. Minute für klare Verhältnisse sorgte. Als Schlüssel zum Erfolg wertete Fischer, „dass wir über 90 Minuten kompakt gestanden und kaum etwas zugelassen haben, nach vorne aber auch die nötige Durchschlagskraft hatten“.

FV Leutershausen II: Weidner; Schmitt (66. Hutzl), Brand, Siegmund, Harbarth (73. Strohmenger), Pfefferle, Fath (88. Davydov), Böhler, Hammerstein (46. Bernd), Gellert (59. Recupero), Helm.

TuS glänzt mit starker Moral

Ohne Ersatzspieler startete der TuS Weinheim ins Spiel beim FV Ladenburg II. „Ich selbst war eigentlich verletzt und sollte gar nicht spielen, musste dann aber doch ran, damit wir überhaupt elf Mann stellen konnten“, berichtete Manuel Ehret. Und die Rumpftruppe um Spielertrainer Dennis Proyer schlug sich wacker – obwohl sie zur Halbzeit bereits mit 0:2 zurücklag.

„Wir haben einen phänomenalen Teamgeist gezeigt, in der zweiten Halbzeit in der Defensive so gut wie nichts mehr zugelassen und mit viel Kraft und einem großen Willen das Spiel noch gedreht“, sagte Ehret. Unter dem Strich stand nach den Toren von Ayarig (57.) und Bozkurt (69.) ein „hochverdientes 2:2“, mit dem vor dem Spiel wohl nur die wenigsten gerechnet hätten.

TuS Weinheim: Georgiev; Rexhepi, Proyer, Bozkurt, Z. Ostojic (46. G. Ostojic), Sindilaru, Eder, Ehret, Ayarig, Yasar, Frohn.

SVR verschläft die erste Hälfte

Der SV Rippenweier kommt 2024 nicht in Schwung. „Es war wie so oft in den vergangenen Wochen: Wir finden in der ersten Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel, kassieren aus zwei langen Bällen zwei Gegentore, kämpfen uns dann mühsam wieder ran und gehen am Ende trotzdem leer aus“, sagte der spielende Abteilungsleiter Lars Schmitt nach der 2:3 (1:2)-Niederlage bei der SG Viernheim II.

Nach dem Anschlusstreffer durch Antona (40.), der später auch den zweiten SVR-Treffer erzielte (83.), konnte Rippenweier die Partie über weite Strecken ausgeglichen gestalten, kassierte jedoch durch einen Konter in der 69. Minute das dritte Gegentor. „Mehr als der erneute Anschlusstreffer wollte dann aber nicht mehr gelingen“, haderte Schmitt.

SV Rippenweier: Croseck; Gang, Schmitt, Stock, Dörsam, Walla, Antona, Weigold, Qaisi, D. Bickel, Mäusezahl. Eingewechselt: Kawohl, Holdernig, C. Bickel.

SVS-Serie geht weiter

Auch im achten Spiel in Serie bleiben die Fußballer des SV Schriesheim II ungeschlagen. Egal ob Spitzenteam oder Derby: Die Mannschaft von Trainer Marco Weber kletterte nach dem 2:0 gestern gegen den FV Fortuna Heddesheim III bereits auf den fünften Platz.

„Wir haben das Spiel 90 Minuten lang kontrolliert, das Tempo bestimmt – das war ein verdienter Sieg“, freute sich Weber über eine klasse Teamleistung, in der sich auch der mit Wadenproblemen kämpfende Domenico Bonello in den Dienst der Mannschaft stellte. „Das zeigt, dass es einfach stimmt.“ Sgalom Fernandes mit einem 22-Meter-Freistoß-Knaller (50.) und Jannis Huber nach einem Kopfball, ebenfalls nach Freistoß (82.) trafen für die Schriesheimer Gastgeber.

SV Schriesheim II: Jüllich; Ullrich, Huber, Rockrohr, Pagonas, Schmitt (46. Lux), Fernandes, Rudolf (85. Röger), Griesheimer (60. Haas), Ammann (65. Gaye), Bonello (86. Will).

FV Fortuna Heddesheim III: Podgorac; Schembera, Jamal (63. Bierreth), Stronjak, K. Mildenberger, Hutzl (84. Scheuring), Klemm, Stöhr, N. Mildenberger (52. Krämer/89. Amoo), Akpinar (89. Pretschker), Mendel.

SVL mit Punkt zufrieden

Von einer gerechten Punkteteilung sprach Yannick Wunder, Spielleiter des SV Laudenbach, nach dem 3:3 der Bergsträßer bei der SpVgg 07 Mannheim. „Vom Spielverlauf her geht das komplett in Ordnung. Spielerisch war auf dem Rasen bei Regen nicht wirklich viel zu erwarten, am Ende sind wir mit dem Punkt zufrieden."

Eine Ausnahme gab es: Nach dem frühen Rückstand in der 11. Minute glich Benjamin Braun (15.) durch einen schön herausgespielten Treffer zum 1:1 aus. Ansonsten beherrschten lange Bälle die Partie. Dominik Lüger hatte zwischenzeitlich zum 1:2 (29.) getroffen,das 2:3 resultierte aus einem Mannheimer Eigentor in der 62. Minute.