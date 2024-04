Bahnfrei Weinheim wird Meister und löst sich auf

Die Punktspielsaison der Sportkegler ist beendet. Für einige sogar endgültig: Der KC Bahnfrei Weinheim wird sich zum 31. Mai nämlich auflösen. „Aufgrund der personellen Lage, im Jahr 2023 wechselten fünf Spieler in einen anderen Verein, spielten wir in der Runde 2023/24 nur noch in der Vierer-Liga. In dieser belegten wir mit nur einer Niederlage zwar den ersten Platz. Da uns aber der Nachwuchs fehlt, haben wir beschlossen, den Kegelclub Bahnfrei Weinheim, der in diesem Jahr 70-jähriges Bestehen feiert, zum 31. Mai aufzulösen“, schreibt Helmut Hutter in einer Pressemitteilung. „Wir wünschen allen Mannschaften und Spielern, gegen die wir in den vielen Jahrzehnten „gekämpft“ haben, noch ein langes Bestehen.“ Der Vorsitzende durfte im vorerst letzten Bahnfrei-Spiel gegen die SG ASV/FH 1927 Eppelheim II einen glatten 6:0-Sieg durch Miguel Neidig, Ulrich Sander, Steffen Hutter, Michael Sander und den Tagesbesten Sascha Kast (577) feiern. „Wir werden vorerst nicht in einem anderen Verein kegeln, uns aber weiter treffen.“ Ein trauriges Saisonende.