Ungeschlagen und als Tabellenführer reiste der TSV Birkenau als Favorit nach Wiesloch. Während man selbst die letzten zwei Partien gegen direkte Verfolger mit etwas Glück knapp gewann, setzte sich Wiesloch in Leimen und gegen Königshofen/Sachsenflur jeweils deutlich durch und kletterte damit auf Platz drei der Tabelle. Für den TSV ging es damit in das dritte Spitzenspiel in Folge.