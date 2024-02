Birkenauer Frauen beißen sich durch

Die TSV-Damen, die die Ausfälle von vier Leistungsträgerinnen kompensieren mussten, hatten die Anfangsphase komplett verschlafen. Walzbachtal profitierte davon und stellt eine Vier-Tore-Führung her (3:7,12.). Das Trainerteam reagierte und nahm eine Auszeit, um die Mannschaft neu auszurichten. Mit Erfolg, denn Birkenau kämpfte sich in das Spiel. Linn Gutsche traf mit einem ihrer insgesamt neun Treffern in der 24. Minute zur ersten Führung für die Gastgeberinnen (11:10). Beim 14:13 ging es in die Pause.

Linn Gutsche trifft neunmal

Direkt nach dem Seitenwechsel trafen Mader, Schreyer und Hanke zum 17:13. Doch durch einfache und unnötige eigene Fehler, die die Gäste zu nutzen wussten, blieb die Partie weiter offen (22:20, 47.). Spätestens mit dem Doppelpack von Linn Gutsche in zeitweise doppelter Unterzahl und dem 26:22, einem sehenswerten Heber von Lenya Hanke über die Außenposition, war das Spiel fünf Minuten vor dem Abpfiff aber entschieden. Am Ende sicherte sich der TSV Birkenau, trotz der Ausfälle, durch einem hart erarbeiteten 28:25-Erfolg zwei wichtige Punkte und verteidigte die Tabellenführung in der Badenliga. Da auch Rintheim, wenn auch nur knapp, in Wiesloch gewann, bleibt es beim Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Teams. Besondere Unterstützung kam von Danijela Rajic, die für diese Partie nicht einsatzfähig war, aber an der Trommel für eine großartige Stimmung in der Halle sorgte. Bereits am Samstag ab 17.30 kommt es gegen den TV Brühl zum nächsten Heimspiel. pb