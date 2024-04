Birkenauer Frauen im Prosecco-Modus

Zum Topspiel der Frauenhandball-Badenliga empfing Tabellenführer TSV Birkenau mit der TSG Wiesloch nicht nur den Dritten, sondern auch den besten Angriff der Liga. Trainerteam und Mannschaft waren also vorgewarnt und hatten die passende Antwort. Beim 37:23 zeigten die Birkenauerinnen ab der ersten Minute eine konzentrierte Leistung und trafen entweder über schöne Einzelleistungen oder schnelle Spielzüge und Anspiele an die Kreisläuferinnen.

Aber auch Wiesloch kam zu Abschlüssen, die nicht allesamt verhindert werden konnten. So stand es nach 14 Minuten 9:6. Nach einem unnötigen Abspielfehler setzte Wiesloch zum Gegenstoß an, den Jacqueline Mader mitlief. Die Wieslocherin kam zu Fall und das Schiedsrichter-Duo entschied auf Rot für Mader. Eine vertretbare Entscheidung. Natürlich fehlte den Gastgeberinnen damit eine wichtige Spielerin, aber die Mannschaft ließ sich nicht beirren. Beim 14:10 (20.) legten Harbarth, Reiter und Co. einen Zahn zu, und bauten innerhalb von sechs Minuten den Vorsprung auf zehn Tore aus (21:11). Wiesloch scheiterte immer wieder an Johanna Meyer, die eine richtig guten Tag erwischt hatte. Mit einer deutlichen Führung ging es beim 22:12 in die Pause.