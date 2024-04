Der Schock steckt der TSG 1862/09 noch in den Klamotten

„Ich darf ja auch mal Glück haben.“ Heddesheims Torwart Dennis Broll atmete nach dem Schlusspfiff des Derbys in der Fußball-Verbandsliga durch. Fast wäre der starke Keeper zur tragischen Figur geworden. In der 90. Minute. Bei einem Konter der TSG 1862/09 Weinheim packte er beim Schuss von Marlon Ludwig nicht richtig zu und Ludwig bugsierte den Ball ins Tor auf dem Kunstrasenplatz des Sepp-Herberger-Stadions. Es wäre,wie im Hinspiel, das erneute 2:1 in der Schlussminute gewesen. Doch der Linienrichter hob die Abseitsfahne. Zu Recht, wie sich später per Video beweisen ließ. Es blieb beim 1:1 nach einem Spiel, das auch keinen Sieger verdient hatte.