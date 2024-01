Der SV Waldhof erhält Verstärkung im Sturm - und es ist nicht Terrence Boyd

Noch ohne Wunsch-Transfer Terrence Boyd, dafür aber mit Offensiv-Neuzugang Kevin Goden vom 1. FC Düren (24, Bild: SV Waldhof) ist Fußball-Drittligist SV Waldhof am Sonntagnachmittag ins einwöchige Trainingslager in Side (Türkei) aufgebrochen. Ihren neuen Teamkollegen konnten die Waldhof-Kicker dabei noch vor der Abfahrt des Mannschaftsbusses Richtung Frankfurter Flughafen am Alsenweg kennenlernen, wo der bisherige Torschützenkönig der Regionalliga West für die anstehende Reise ins Trainingslager eingekleidet wurde.