Der TVG Großsachsen hat im vierten Heimspiel endlich den ersehnten ersten Heimsieg eingefahren und geht nach dem 33:27 (15:13) positiv in die kurze Pause. Der Sieg war hochverdient, aber bis es so weit war, brauchte es eine lange Anlaufzeit.

Zu Beginn wirkten beide Teams verunsichert und produzierten etliche Fehler. Man merkte beiden Teams die Situation im Tabellenkeller an, deshalb blieb zu Beginn vieles Stückwerk und kein Team konnte sich absetzen. Nach dem 9:7 (19.) durch Jonas Schneider schien der TVG endlich die Kurve bekommen zu haben, verspielte den Vorsprung aber binnen weniger Minuten. Beim 11:12 (25.) lag plötzlich der Gast in Front, auch weil die Saasemer gleich reihenweise von Links- und Rechtsaußen freie Chancen liegen ließen. Florian König, Geburtstagskind Yannick Reidenbach und Jonas Schneider drehten die Partie bis zur Pause aber doch zum 15:13.

Großsachsen hat am Wochenende Pause, bevor man innerhalb von acht Tagen zweimal auf die TSG Söflingen trifft. Los geht’s am 11. November mit dem Heimspiel gegen die TSG, bevor am 19. das „Rückspiel“ in Söflingen ansteht. hm