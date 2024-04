Der TVG Großsachsen II nimmt den Abstiegskampf an

Als Niklas Thierauf 15 Sekunden vor Schluss mit einem Kempa-Tor nach Zuspiel von Jannis Neuner das entscheidende 27:26 erzielte, stand allen Beteiligten die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Mit einer ausgesprochen souveränen Leistung hatte das Verbandsligateam des TVG Großsachsen den HSV Hockenheim vor heimischer Kulisse von Beginn an dominiert. „Da gab es nichts zu kritisieren: gute Wurfquote, gutes Abwehrverhalten, guter Torhüter“, war Trainer Herbert Fath am Ende voll des Lobes über die Leistung seiner Mannschaft in den ersten 30 Minuten.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Handballkrimi in den Schlusssekunden

Nach Wiederanpfiff (17:11) hielten die Saasemer den Druck hoch, doch Hockenheim konnte etwas aufholen und wartete geduldig auf seine Chancen. Diese bekamen sie in der Schlussviertelstunde, als Großsachsen die Pest an den Fingern klebte, nicht mehr traf und dem Gegner die Bälle in die Hände warf. Hockenheim lief einen erfolgreichen Konter nach dem anderen und erzielte 44 Sekunden vor Schluss den Ausgleich zum 26:26.

Spannender hätte man ein Drehbuch für einen Handballkrimi kaum schreiben können. Doch die Saasemer wollten den so wichtigen Sieg unbedingt und holten ihn sich mit einem spektakulären und sehenswerten letzten Angriff. Mit dem dritten Sieg in Folge hat sich der TVG eine gute Ausgangsposition für die verbleibenden Spiele geschaffen und die Chance gewahrt, an Buchen vorbeizuziehen. Dies setzt zwar zwei Siege in den letzten beiden Spielen (und eine Niederlage von Buchen) voraus, aber das Fath-Team hat offensichtlich den Spaß am Handball wiedergefunden und den Abstiegskampf angenommen. klf