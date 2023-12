Die BG Viernheim/Weinheim ist zurück an der Tabellenspitze

Nach nur einer Woche haben die Basketballer der BG die Tabellenführung in der Oberliga zurückerobert. Mit einem erst in der Schlussphase deutlichen 76:59-Sieg gegen die SG EK Karlsruhe II verdrängten die Sharks den TV Heidelberg, der sich bei der 76:83-Niederlage in Freiburg einen Ausrutscher leistete, wieder von der Tabellenspitze. Mit der Ausbeute von nun acht Siegen aus neun Spielen liegt die BG mit 16 Zählern nun zwei Punkte vor dem Rivalen aus der Universitätsstadt, punktgleich mit dem TVH rangiert der TV Bad Säckingen auf dem dritten Platz.

Die Sharks hatten die Spitzenposition in der Oberliga vor zwei Wochen durch den 76:56-Derbysieg gegen die SG Mannheim II erstmals erobert – weil die Heidelberger im Parallelspiel in Buchen strauchelten. Vor einer Woche drehten sich die Verhältnisse dann um: Die BG kassierte beim TV Bad Säckingen ihre erste Saisonniederlage, Heidelberg hingegen gewann gegen Ladenburg.

Gleich zu Beginn der Partie in der Weinheimer TSG-Halle zeigten die Hausherren eine engagierte Leistung, jeder der eingesetzten Akteure punktete und nach den ersten 10 Minuten erspielten sich die Sharks einen klaren 21:10-Vorsprung.

Beruhigende Pausenführung

Der wurde zwar auch bis zur Pause gehalten, aber die Aktionen der BG Viernheim/Weinheim waren nun nicht mehr so zwingend und in der Defensive erlaubten die Gastgeber den Karlsruhern jetzt mehr erfolgreiche Abschlüsse. Dennoch war der Pausenstand von 37:25 beruhigend, die BG schien alles im Griff zu haben.

Doch der Schein trog: In nur anderthalb Minuten brachten die Gäste sich mit einem 8:0-Lauf wieder in Schlagdistanz. Die Sharks konnten sich in diesem dritten Viertel bei Konstantin Hoffmann bedanken, der quasi im Alleingang mit 13 Punkten dafür sorgte, dass die Führung erhalten blieb (55:48).

Im Schlussabschnitt fanden dann auch die anderen Akteure der Sharks wieder den Weg in die Erfolgsspur, wobei es jetzt Konstantins Bruder Julius war, der den Großteil der BG-Punkte erzielte. Insgesamt ging fast die Hälfte der BG-Punkte auf das Konto der beiden Brüder – sie waren an diesem Abend die klaren Matchwinner für ihr Team.

Die Karlsruher kamen im letzten Viertel auch nicht mehr so leicht zum Abschluss und so stellten die Hausherren bereits acht Minuten vor Schluss den zweistelligen Vorsprung wieder her, den sie bis zum Spielende sogar noch weiter ausbauen konnten.

Am Samstag geht's nach Wieblingen

Am Samstag, 9. Dezember, wollen die Sharks nun die Tabellenführung verteidigen. Ab 20.15 Uhr gastiert das Team um Trainer Robin Zimmermann im Heidelberger Sportzentrum West bei der Zweitvertretung des TSV Wieblingen. Die Füchse aus dem Heidelberger Stadtteil belegen mit drei Siegen aus neun Spielen aktuell den zehnten Tabellenplatz. BG-Kontrahent TV Heidelberg empfängt seinerseits erst am Sonntagnachmittag das weiterhin punktlose Schlusslicht, SG Mannheim II. jr